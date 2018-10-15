Avrupa'da liglere ara verildiği bu günlerde, futbol heyecanına ara vermeyenler milli takım karşılaşmalarıyla gündemi yakalamaya devam ediyor. iddaa oynayarak hem keyif yapanlar, hemde futbol heyecanını en üst düzeyde yaşayanlar, Bilyoner'de günün kuponuna oynamayı tercih etti.
Bilyoner'de "Tribün" bölümünde Pazartesi günü oynanacak maçlardan özel tercihler yapıldı. Popüler kuponlar arasında yer alan 'Arena' başlıklı kuponda dört karşılaşma yer aldı. Aşağıda yer alan kupona OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
603- İspanya - İngiltere (1 / 1,45)
598- Bosna Hersek - K.İrlanda (1 / 1,40)
596- Jong Psv - Jong Ajax (Üst / 1,30)
601- İzlanda - İsviçre (Üst / 1,65)
Toplam Oran: 4,35
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bilyoner'de "Tribün" bölümünde Pazartesi günü oynanacak maçlardan özel tercihler yapıldı. Popüler kuponlar arasında yer alan 'Arena' başlıklı kuponda dört karşılaşma yer aldı. Aşağıda yer alan kupona OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
603- İspanya - İngiltere (1 / 1,45)
598- Bosna Hersek - K.İrlanda (1 / 1,40)
596- Jong Psv - Jong Ajax (Üst / 1,30)
601- İzlanda - İsviçre (Üst / 1,65)
Toplam Oran: 4,35
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın