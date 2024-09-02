Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş 'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

Gedson'un performansından bahseden Güntekin Onay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Beşiktaş'ın rakibe pozisyon vermemesinden bahseden Onay, şunları söyledi: '. Sivasspor'u hiç çıkartmayan, rakibine tek bir pozisyon vermeyen siyah beyazlıların, konuk ekibin 5-4-1 düzenindeki kalabalık savunması karşısında beklenenden çok daha az pozisyon yakaladığının da altını çizmek gerekiyor.''Giovanni Van Bronckhorst'un öğrencileri çok iyi alan daraltıyor ve takım boyu kısa. Ayrıca Jonas Svensson'u ekstra bir orta saha gibi merkeze çekiyor.. Şimdiden bu sayı 6 maçta 4 gol oldu. Dün Beşiktaş yorgundu ve bu yorgunluk özellikle de ikinci devre kendini fazlasıyla gösterdi.''