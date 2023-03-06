Güney Kore'de iki milli sporcu yarışacak

2023 Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Şampiyonası'nda milli sporcular Furkan Akar ve Metehan Atan mücadele verecek.



Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, 10-12 Mart tarihlerindeki organizasyona Güney Kore'nin başkenti Seul ev sahipliği yapacak.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Furkan Akar ve Metehan Atan, organizasyonun düzenleneceği Seul'e ulaştı.



Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan, Türkiye adına tarihi bir başarı elde etmişti.





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