Güney Kore'de iki milli sporcu yarışacak

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 10-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Furkan Akar ve Metehan Atan mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güney Kore'de iki milli sporcu yarışacak
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06 Mart 2023 23:29
2023 Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Şampiyonası'nda milli sporcular Furkan Akar ve Metehan Atan mücadele verecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, 10-12 Mart tarihlerindeki organizasyona Güney Kore'nin başkenti Seul ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Furkan Akar ve Metehan Atan, organizasyonun düzenleneceği Seul'e ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan, Türkiye adına tarihi bir başarı elde etmişti.

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