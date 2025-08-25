Günay Güvenç'ten rekor seri!

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerin yanında, Günay Güvenç'in kurtarışları da gündeme damga vurdu.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışları başlamıştı. Sarı-kırmızılılar Ederson, Sommer, Uğurcan, Lammens gibi pek çok kaleciyi gündemine alsa da bu transferlerin hiçbiri sonuçlanmadı.
Bu sırada Günay, kalesinde sessiz sedasız başarılı performansına devam etti.
Galatasaray'da sahaya çıktığı son 8 resmi maçta kalesinde gol görmeyen Günay Güvenç, tekrarlanması oldukça zor bir seriye imza attı.
Günay Güvenç'in Galatasaray kalesini koruduğu son 8 resmi maç ve sonuçları şu şekilde:
2-1 Kasımpaşa*
1-0 Karagümrük
3-0 Adana Demirspor
2-0 Göztepe
2-0 Başakşehir
3-0 Gaziantep
3-0 Karagümrük
4-0 Kayserispor
*Kasımpaşa maçında Günay, Fernando Muslera'nın yerine 60. dakikada dahil oldu.
Günay Güvenç'in bu başarılı performansıyla birlikte Galatasaray'ın kaleci transferinin nasıl sonuçlanacağı iyiden iyiye merak konusu oldu.
