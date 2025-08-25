24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Günay Güvenç'ten rekor seri!

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılı takımın kalesini koruduğu son 8 resmi maçta kalesinde gol görmedi.

Günay Güvenç'ten rekor seri!
Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerin yanında, Günay Güvenç'in kurtarışları da gündeme damga vurdu.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışları başlamıştı. Sarı-kırmızılılar Ederson, Sommer, Uğurcan, Lammens gibi pek çok kaleciyi gündemine alsa da bu transferlerin hiçbiri sonuçlanmadı.

Bu sırada Günay, kalesinde sessiz sedasız başarılı performansına devam etti.

Galatasaray'da sahaya çıktığı son 8 resmi maçta kalesinde gol görmeyen Günay Güvenç, tekrarlanması oldukça zor bir seriye imza attı.

Günay Güvenç'in Galatasaray kalesini koruduğu son 8 resmi maç ve sonuçları şu şekilde:

2-1 Kasımpaşa*
1-0 Karagümrük
3-0 Adana Demirspor
2-0 Göztepe
2-0 Başakşehir
3-0 Gaziantep
3-0 Karagümrük
4-0 Kayserispor

*Kasımpaşa maçında Günay, Fernando Muslera'nın yerine 60. dakikada dahil oldu.

Günay Güvenç'in bu başarılı performansıyla birlikte Galatasaray'ın kaleci transferinin nasıl sonuçlanacağı iyiden iyiye merak konusu oldu.

