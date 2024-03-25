Guillermo Maripan, Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun Şilili stoperi Guillermo Maripan için girişimlerini sürdürüyor. Şilili savunma oyuncusu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Guillermo Maripan, Beşiktaş'a sıcak bakıyor
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25 Mart 2024 10:36
Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun Şilili stoperi Guillermo Maripan için girişimlerini sürdürüyor.

İzleme ekibinin listesinde yer alan kontratının son yılına girecek 29 yaşındaki savunmacının menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

 

Maripan'ın da siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve sezonu sonuna doğru somut adımların atılmasının beklendiği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 22 maçta oynayan Maripan, 1 kez da ağları sarstı. Tecrübeli stoper, 40 kez de milli takımda boy gösterdi. 

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