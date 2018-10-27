İşte Pep Guardiola'nın El Clasico analizi:

"BU DERBİNİN BİR FAVORİSİ YOK"

"CR7, BOŞLUĞU DOLDURULAMAYACAK BİR YILDIZ"

Barcelona'nın eski teknik patronu Pep Guardiola, eski takım arkadaşı Hristo Stoichkov ile El Clasico önesi röportaj yaptı."Real Madrid, sezona oyun olak iyi başladı ama şu an biraz kötü durumdalar. Fakat, hala üst seviyedeler.""İspanya futbolu, uzun bir süre Cristiano Ronaldo ve Messi'ye sahip olduğu için şanslıydı. İkisi de 10 yıldan fazla bir süre insanlara keyif verdiler.Bu özel bir derbi ve bir favorisi yok. Barcelona'nın evinde olması, onlar adına olumlu bir faktörü.""Real Madrid ise Cristiano Ronaldo olsun ya da olmasın dünyanın en iyilerinden biri. Fakat, Portekizli yıldızın gidişi önemliydi. 50-60 gol kaybettiler. Sadece golleri değil, aynı zamanda asistleri ve maçın kaderini değiştirecek hareketleri vardı. Cristiano Ronaldo, kesinlikle boşluğu doldurulamayacak bir yıldız."