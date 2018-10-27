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Guardiola'dan derbi analizi: "Ronaldo'nun yokluğu..."

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico öncesi Pep Guardiola'dan yorum geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola'dan derbi analizi: 'Ronaldo'nun yokluğu...'
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27 Ekim 2018 17:09
Barcelona'nın eski teknik patronu Pep Guardiola, eski takım arkadaşı Hristo Stoichkov ile El Clasico önesi röportaj yaptı.

İşte Pep Guardiola'nın El Clasico analizi:

"Real Madrid, sezona oyun olak iyi başladı ama şu an biraz kötü durumdalar. Fakat, hala üst seviyedeler."

"BU DERBİNİN BİR FAVORİSİ YOK"

"İspanya futbolu, uzun bir süre Cristiano Ronaldo ve Messi'ye sahip olduğu için şanslıydı. İkisi de 10 yıldan fazla bir süre insanlara keyif verdiler.

Bu özel bir derbi ve bir favorisi yok. Barcelona'nın evinde olması, onlar adına olumlu bir faktörü."

"CR7, BOŞLUĞU DOLDURULAMAYACAK BİR YILDIZ"

"Real Madrid ise Cristiano Ronaldo olsun ya da olmasın dünyanın en iyilerinden biri. Fakat, Portekizli yıldızın gidişi önemliydi. 50-60 gol kaybettiler. Sadece golleri değil, aynı zamanda asistleri ve maçın kaderini değiştirecek hareketleri vardı. Cristiano Ronaldo, kesinlikle boşluğu doldurulamayacak bir yıldız."

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