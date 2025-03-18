İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Manchester City, yeni sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınının haberine göre; 2023 yazında Chelsea'den transfer edilen Hırvat oyuncu Mateo Kovacic satış listesine konuldu.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Premier Lig'in temposuna ayak uydurmakta zorlandığı ve Guardiola'nın yeni sezon planlarında yer almadığı belirtildi.
ATLETICO MADRID DEVREDE
Deneyimli futbolcuya en ciddi ilginin Atletico Madrid'den geldiği ifade edildi. İspanyol ekibinin Kovacic'i transfer etmek için Manchester City ile temasa geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Manchester Cİty formasıyla bu sezon 33 maçta forma giyen Kovacic, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Guardiola yıldız futbolcuyu gözden çıkardı!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Hırvat oyuncu Mateo Kovacic'i gelecek sezonda kadroda düşünmüyor.
Son güncelleme 18 Mart 2025 16:24
İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Manchester City, yeni sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
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