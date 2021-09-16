Guardiola: "Maçlarımıza daha fazla seyirci gelsin"

Pep Guardiola, Red Bull Leipzig'i 6-3 mağlup ettikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'Maçlarımıza daha fazla seyirci gelsin'
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16 Eylül 2021 08:48
Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Leipzig maçının değerlendirmesini yaptı.

Guardiola Leipzig'in oyununu değerlendirerek yaptığı konuşmad, "Leipzig ya hep ya hiç gibi oynuyor. Her türlü fırsat yakalama şansları oluyor. İçeride savunma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çok iyi bir oyun oynadılar." diye konuştu.

İspanyol hoca 6 gol atmalarına rağmen forvet alamama nedenlerinin hala sorgulandığını bildiğini belirterek, "Kaybettiğimiz veya gol atamadığımız maçlarda hemen 'Neden forvet almıyorsunuz?' soruları geliyor. Bizim kadromuz tek kelimeyle olağanüstü." açıklamasını yaptı.

Guardiola ayrıca Leipzig maçında tribünlere gelen seyirci sayısını eleştirerek, "Cumartesi günkü maçımıza daha fazla seyircimizin gelmesini dilerim. Tüm taraftarlarımızı öğleden sonraki maça gelmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.


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