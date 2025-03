Guardiola'dan Capello'ya cevap!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde Brighton ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Guardiola, Fabio Capello'nun geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da cevap verdi. Başarılı teknik adam, "İnsanların benim hakkımda söyledikleri her şeyi dinliyorum, her şeyi! Bu yüzden dikkatli olun. Fabio Capello, bunları ilk kez söylemiyor. İtalyan futbolunu kazanacak kadar iyi değilim... Fabio'ya kocaman sarılıyorum!" ifadelerini kullandı.



CAPELLO NE DEMİŞTİ?



Fabio Capello, geçtiğimiz günlerde, Guardiola'da hoşunuza gitmeyen şey ne?" sorusunun ardından, "Onun kibri. Manchester City ile kazandığı Şampiyonlar Ligi, karar maçlarında garip şeyler denemediği tek turnuvaydı. Ama diğer tüm yıllarda, hem Manchester'da hem de Münih'te, en kritik anlarda hep kendini ön plana çıkarmaya çalıştı. Takımı değil, kendisinin kazandığını göstermek için sürekli taktiksel değişiklikler yapıp garip hamlelerde bulundu. Ve bu kibri, ona birkaç Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu. Onu çok saygıyla karşılıyorum ama bu durumu net bir şekilde görebiliyorum." demişti.



İtalyan teknik adam, "Guardiola'nın futbola büyük zarar verdiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ise, "Kesinlikle. Çünkü herkes on yıl boyunca onu taklit etmeye çalıştı. Bu, İtalyan futbolunun doğasını kaybetmesine neden oldu. Hep "Durun artık! Guardiola'nın oyuncularına sahip değilsiniz!" diyordum. Ayrıca, "iyi futbol" anlayışının sadece onun tarzına indirgenmesi gibi saçma bir fikir ortaya çıktı. Pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas... Şimdi İtalya'da kaleciler bile pas yapıyor! Tam bir felaket ve ayrıca tam bir sıkıcılık. Bu durum, birçok insanı futboldan soğuttu. Artık insanlar sadece özetleri izliyor. 90 dakika boyunca yatay paslaşmaları, mücadele ve hız olmadan neden izleyesiniz ki? Neyse ki futbol değişiyor. İlk olarak, İspanya'nın iki kanat oyuncusuyla hızlı oynayarak Avrupa Şampiyonası'nı kazanması bu dönüşümü başlattı." sözleriyle yanıtlamıştı.