Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın geçtiğimiz sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon 'zafer sarhoşluğu' yaşadığı iddialarına karşı çıktı.



Green, takımının son dört maçta üçüncü kez mağlup olmasının ardından Warriors'ın savunmasını sert bir dille eleştirerek, Golden State ekibinin maç kazanma konusunda sıkıntı çekmesinin bir açıklaması olarak 'şampiyonluk sonrası zafer sarhoşluğu' yaşadığına dair süregelen ifadeleri reddetti:



"Savunma içinizden gelen bir şeydir. Tamamen iradeyle ve istekle alakalıdır. Eğlenceli değildir. Kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken bir şeydir. Biz de bir süredir yapmıyoruz. Ve bu bir anda olacak bir şey de değil. Bunu yapabilecek kapasitede miyiz? Evet. Ama bir süre tersine döneceğini sanmıyorum.



Ayrıca bunun zafer sarhoşluğu olduğunu falan da düşünmüyorum. Sezonun 60. maçında artık sarhoşluk falan kalamaz. O noktada halen öyleyseniz, kaybetmeye mahkumsunuz demektir. Yani bizde öyle bir durum yok.



Savunma kolektif bir çabadır. Biz de bir süredir bunu yapmıyoruz. Başka hiç kimse ekstra şeyleri yapmak istemezse, o zaman bu iş yürümez. Bu şahsen benim omuzlarıma düşen çok büyük bir yük. Ve bu sorumluluğu henüz yerine getirebilmiş değilim."



Warriors 29-29'luk derecesi ile Batı'da dokuzuncu sırada yer alıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ