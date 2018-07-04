  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Göztepeli Alpaslan'dan taraftar itirafı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılara transferi hakkında açıklamada bulundu.

Kaynak: AA
Göztepeli Alpaslan'dan taraftar itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 12:18
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncusu Alpaslan Öztürk, Erzurum kampının çok verimli geçtiğini bildirdi.

Alpaslan Öztürk, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videolu açıklamasında, Göztepe'nin taraftarı ve camiasıyla takip ettiği bir takım olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı ekipten teklif gelince çok mutlu olduğunu dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda her şey olumlu geçiyor. Zaten takımda tanıdığım isimler de var. Halil olsun, Hakan olsun, Scarione olsun, Casto olsun. Bunların hepsi önceden takım arkadaşımdı. Bu kolaylık sağlıyor, diğer arkadaşlarla da gayet iyi anlaşıyoruz. İlk etap kampı için Erzurum'a geldik, her şey gayet iyi geçiyor. Çalışmalar son derece yorucu olsa da ortam güzel olduğu için biraz daha pozitif atmosferde geçiyor. Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır. Onların karşısına çıkıp futbol oynamak çok güzel bir şeydir. Zaten Halil de Hakan da geldiğimden beri anlatıyor ne kadar güzel olduğunu ve ekstra güç verdiğini, ben de çok heyecanlıyım."

Alpaslan Öztürk, ikinci etap çalışmalarını Hollanda'da yapacaklarını, o nedenle Belçika'da yaşayan ailesini de görme fırsatı bulacağını belirtti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için