Göztepe'ye bay haftası yarayacak

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor'a yenilip Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe'ye bay haftası iyi gelecek.



Yaşanan kayıpların ardından demoralize olan takım hem toparlanma şansı bulacak, hem de sakat oyuncuların iyileşme süresi hızlanacak. 100'üncü yıl etkinliklerine görkemli bir şekilde başlayan sarı-kırmızılılarda oluşan olumlu atmosfer de teknik ekip ve futbolcuların moralini oldukça yükseltti.



Özellikle bu sezon sakatlık kabusu ile boğuşan İzmir ekibinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi de seferberlik ilan edildi.



Bodrum FK maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen orta saha Anthony Dennis'ten iyi haberler alan Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva'nın da yeni haftada takımla çalışmalara katılacağı bildirildi. Romulo ve Emorsonn'un ise tedavileri sürerken, Romulo'nun maçta oynayabilmesi için yoğun bir program uygulandığı kaydedildi.



