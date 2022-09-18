Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Yasin Öztekin 82. dakikada penaltıdan attı.
Öte yandan Altınordu'da Kürşad Sürmeli, karşılaşmanın 47. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Göztepe, 8 puana yükseldi. Altınordu 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Pendikspor deplasmanına gidecek. Altınordu, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Yasin Öztekin 82. dakikada penaltıdan attı.
Öte yandan Altınordu'da Kürşad Sürmeli, karşılaşmanın 47. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Göztepe, 8 puana yükseldi. Altınordu 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Pendikspor deplasmanına gidecek. Altınordu, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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