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Göztepe transferde vites yükseltti!

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, 29 Haziran'da başlayacak ilk çalışmalarında imza şova hazırlanıyor.

calendar 24 Haziran 2025 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe transferde vites yükseltti!
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Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirecek Göztepe, imza şova hazırlanıyor.

İlk olarak Adana Demirspor'dan genç sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Brezilya'dan anlaşma sağladığı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson'un yanı sıra Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Yoğun bir çalışma içerinde olan sarı-kırmızılıların 3 futbolcuyu ilk idmana yetiştirebileceği kaydedildi. Yurt içi ve dışından birçok oyuncuyu listesine alan kurmayların 6 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampa kadar da transferleri büyük ölçüde tamamlayacağı vurgulandı. İç transferde de hareketli günler geçiren Göztepe, Belçika ekibi Anderlecht'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. 

 

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