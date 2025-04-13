Göztepe, Süper Lig'de bir türlü toparlanamıyor

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin galibiyet hasreti bitmedi. Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 yenik ayrılarak kazanamama serisini 10 maça çıkardı.



Ligde küme düştüğü 2021-2022 sezonun ardından ilk kez böyle kötü bir seri yakalayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası dışında Avrupa şansını çok zora soktu. Son galibiyetini 19 Ocak 2025'te Antalyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde eden İzmir ekibi, Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Kayserispor (D), Sivasspor (D) ve Konyaspor (D) maçlarını kaybedip Bodrum FK (D), Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor (D) ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Bu 10 maçlık periyotta sadece 5 puan toplayıp 25 puan kaybeden Göztepe, 39 puanla orta sıralara geriledi.



TARAFTARDAN TRANSFER ELEŞTİRİSİ



Konyaspor deplasmanında iki topu direkten dönen Göztepe, bu periyotta 8 kez gol sevinci yaşayıp, 14 gol yedi. Bu sezon sakatlık kabusları yaşayan Göz-Göz'de 7'nci dakikada Brezilyalı golcü Juan yerde kalıp oyuna devam edemedi. Yerini vatandaşı Emersonn'a bırakan Juan'ın durumunun ciddi olup olmadığı çekilecek MR sonucunda belli olacak.



Ağır sakatlıklar sonucu çok önemli oyuncuları sezonu kapatan Göztepe'de taraftarlar ise bu sonuçların ardından kurmayları ara transferde yeterli takviye yapmamakla eleştirdi.



Sarı-kırmızılı futbolseverler özellikle orta saha Solet'in sezonu kapatması, tüm golcülerin sakatlanması sonrası ara transferde yönetime takviye çağrısı yapmıştı. Ara transferde sakatlara ve eksiklere rağmen sadece Emersonn ve stoper Furkan'ı alan yönetimin daha fazla transfer yapması gerektiğini savunan Göztepeliler, aynı hataların yeni sezonda yapılmaması gerektiği görüşünde birleşti.



'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM'



Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise büyük hayal kırıklığı yaşadığını diye getirdi. Kötü oynamadıklarını ama istedikleri sonuçları da alamadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolar oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz" diye konuştu.



