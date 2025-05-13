Göztepe potada şampiyonluk için parkede

Potada yine 20 yıllık aranın ardından bu sezon iddialı bir kadroyla Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden mücadelesine başlayan Göz-Göz, Final Grubu'nda Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kapısını araladı.



Ligde Final Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Göztepe bitime 2 maç kala yarın en önemli rakiplerinden Uşak Basketbol'u konuk edecek.



Göz-Göz, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada rakibini taraftarının desteğiyle yenerse son hafta öncesi TBL'ye çıkmayı garantileyecek.



6 takımlı Final Grubu'nda ilk 2 sırayı elde edecek ekipler şampiyon olup TBL'ye çıkacak. Göztepe'nin grupta 8 maçta 6 galibiyeti bulunurken, Uşak ekibinin ise 5 galibiyeti var.



Evindeki son 8 maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip Uşak'a deplasmandaki ilk maçı ise 10 sayı farkla 56-46 kaybetmişti. Göztepe sezonun son maçını ise 17 Mayıs Cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka'yla oynayacak.



