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Göztepe potada şampiyonluk için parkede

Kuruluşunun 100'üncü yılında voleybolda 20 sene sonra Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başaran Göztepe basketbolda da mutlu sona çok yakın...

calendar 13 Mayıs 2025 17:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe potada şampiyonluk için parkede
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Potada yine 20 yıllık aranın ardından bu sezon iddialı bir kadroyla Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden mücadelesine başlayan Göz-Göz, Final Grubu'nda Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kapısını araladı.

Ligde Final Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan Göztepe bitime 2 maç kala yarın en önemli rakiplerinden Uşak Basketbol'u konuk edecek.

Göz-Göz, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada rakibini taraftarının desteğiyle yenerse son hafta öncesi TBL'ye çıkmayı garantileyecek.

6 takımlı Final Grubu'nda ilk 2 sırayı elde edecek ekipler şampiyon olup TBL'ye çıkacak. Göztepe'nin grupta 8 maçta 6 galibiyeti bulunurken, Uşak ekibinin ise 5 galibiyeti var.

Evindeki son 8 maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip Uşak'a deplasmandaki ilk maçı ise 10 sayı farkla 56-46 kaybetmişti. Göztepe sezonun son maçını ise 17 Mayıs Cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka'yla oynayacak.

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