Göztepe, Furkan Bayır transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, savunma hattına Furkan Bayır hamlesi yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Furkan Bayır transferini açıkladı
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28 Ocak 2025 12:50
Son güncelleme 28 Ocak 2025 13:38

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu Furkan Bayır'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu stoper Furkan Bayır ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Corendon Alanyaspor'da forma giyen Bayır'ın Süper Lig kariyerinde 82 maçta görev aldığı, U21 Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydiği aktarılırken, "Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi. 

Furkan Bayır, Alanyaspor formasıyla bu sezon ise ligdeki 4 maçta görev aldı.

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