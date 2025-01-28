Göztepe, Furkan Bayır transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu Furkan Bayır'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu stoper Furkan Bayır ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Son olarak Corendon Alanyaspor'da forma giyen Bayır'ın Süper Lig kariyerinde 82 maçta görev aldığı, U21 Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydiği aktarılırken, "Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.



Furkan Bayır, Alanyaspor formasıyla bu sezon ise ligdeki 4 maçta görev aldı.



