Göztepe'den sol kanat hamlesi: Caio Matheus

Göztepe, gelecek sezon transfer döneminde bombaları patlatacak.



Yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak Göz-Göz'ün Brezilya Serie B'de Coritiba'dan 21 yaşındaki sol kanat Caio Matheus'u gündemine aldığı öğrenildi.



Sao Paulo'dan yetişen genç oyuncu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.



PERFORMANSI



Kontratı aralıkta bitecek sambacı, bu sezon 5 maçta oynadı. Geçen sezon ise Sau Paulo U20'de 19 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 3 kez de Brezilya U20 Milli Takımı'nda boy gösterdi.



