17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-269'
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
2-068'
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
0-270'
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-368'
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
1-263'
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-171'
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-264'
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
0-170'
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
0-269'
17 Mayıs
C.Palace-M.City
18:30
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Göztepe'den sol kanat hamlesi: Caio Matheus

Brezilyalı futbolcularından memnun olan Göztepe, Coritiba'nın 21 yaşındaki sol açığı Caio Matheus'u da radarına aldı.

calendar 17 Mayıs 2025 16:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Göztepe'den sol kanat hamlesi: Caio Matheus
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Göztepe, gelecek sezon transfer döneminde bombaları patlatacak.

Yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak Göz-Göz'ün Brezilya Serie B'de Coritiba'dan 21 yaşındaki sol kanat Caio Matheus'u gündemine aldığı öğrenildi.

Sao Paulo'dan yetişen genç oyuncu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

PERFORMANSI

Kontratı aralıkta bitecek sambacı, bu sezon 5 maçta oynadı. Geçen sezon ise Sau Paulo U20'de 19 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 3 kez de Brezilya U20 Milli Takımı'nda boy gösterdi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.