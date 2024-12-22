Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı İzmir temsilcisi 3-0'lık net bir skorla kazandı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25 ve 79. dakikalarda Novatus Miroshi ile 71. dakikada David Tijanic attı.Göztepe'de Miroshi'nin gollerinde asistler Tijanic'ten geldi.Rizespor kaleci Grbic, mücadelenin 86. dakikasında Romulu ile girdiği ikili mücadelede başına darbe aldı ve sakatlandı. Grbic, oyuna devam edemedi. Hırvat kaleci için sahaya ambulans girdi ve Grbic hastaneye kaldırıldı. Göztepeli taraftarlar bu anlarda alkışlarla 28 yaşındaki kaleciye destek verdi.Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 28 puana yükseldi. Rizespor, 20 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.Karşılaşmanın 4. dakikasında sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.12. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Victor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.33. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.68. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Grbic tehlikeyi önledi.86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Romulo ile çarpışan Grbic, oyuna devam edemedi. Grbic, saha içine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic kafasına darbe aldığı için yerini Tarık Çetin'e bıraktı. Göztepe de ek oyuncu değişikliğine hak kazandığı için kalan bölümde bu hakkını kullandı.Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Gürsel AkselZorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet AkıncıkLis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 64 Nielsen), Dennis (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Victor Hugo (Dk. 54 Matsuki), Miroshi, Djalma Silva (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 83 Nazım Sangare), Romulo (Dk. 90+5 İzzet Furkan Malak)Grbic (Dk. 90+1 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Ghezzal (Dk. 85 Emrecan Bulut), Hadziahmetovic (Dk. 46 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 61 Benhur Keser), Olawoyin (Dk. 82 Buljubasic), Ali Sowe (Dk. 82 Jurecka)Dk. 25 ve 79 Miroshi, Dk. 71 Tijanic (Göztepe)