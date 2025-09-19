Göztepe'den Beşiktaş'a karşı 14 yıl sonra ilk!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, siyah-beyazlılar karşısında iki erken gol buldu.



İzmir temsilcisi, 4. dakikada Juan ve 19. dakikada Rhaldney ile durumu 2-0'a taşıdı.



Bu gollerin ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.



Göztepe forması giyen Juan ve Rhaldney, Ekim 2011'den (Alex & Cristian Baroni) bu yana bir Süper Lig maçında Beşiktaş'a gol atan ilk Brezilyalı takım arkadaşları oldu.



