Göztepe'de transferde mutlu son

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan ve cuma günü 3'üncü hafta müsabakasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe, kaleci Mateusz Lis transferinde mutlu sona ulaştı. Golcü eksikliğini Brezilyalı Juan Silva'yı 1 sezonluğuna kiralayarak gideren sarı- kırmızılılar Mateusz Lis transferini bitirdi.



Aylardır Polonyalı eldivenin peşinde olan yönetim transferi çözerken, Premier Lig'de geçen hafta Southampton'ın Newcastle United ile oynadığı karşılaşmada kadroda yer almayan Lis, kulübünden ayrılıp imza için İzmir'e yola çıktı. Geçen sezon takımda kiralık olarak kaleyi koruyan Lis'in Alanya deplasmanına yetişmesi bekleniyor.



ARDA SAKATLANDI



Göztepe'de takımın şu an birinci kalecisi konumunda bulunup ilk iki hafta eldivenleri eline geçiren Arda Özçimen'in sakatlık yaşadığı kaydedildi. Fenerbahçe maçından sonra MR'ı çekilen Arda'nın birkaç hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.



GÖZLER PFDK'DA



Göztepe'de olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) vereceği cezalara çevrildi. Göz-Göz, müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Maçta sahaya giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe kulüp görevlisi Fatih Özkan da saldırısı nedeniyle talimatların 49'uncu maddesi uyarınca PFDK'lık oldu. Kurul kararları yarın açıklanacak. Maç içinde deplasman tribününe müdahale etme gerekçesiyle sahaya giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.





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