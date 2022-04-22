Göztepe'de Tomas'ın kaderi küme düşme kararına bağlı!

Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas'ın kaderi, küme düşmenin kaldırılıp kaldırılmamasıyla ilgili gelecek olan karara bağlı olacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Tomas'ın kaderi küme düşme kararına bağlı!
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22 Nisan 2022 18:57
Küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, takımdan ayrılmayı düşünen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas'ın bu kararın kesin olarak sonuçlandıktan sonra vereceği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine Göztepe teknik direktörü Stjepan Tomas, Gaziantep FK maçı öncesinde görevi bırakmak istediği ifade edildi.

Ancak Göztepe yönetiminin, küme düşmenin kaldırılması yönünde lehte veya aleyhte bir karar verilinceye dek, Tomas'ın görevde kalmasını istediği kaydedildi.

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