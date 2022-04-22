Göztepe'de Tomas'ın kaderi küme düşme kararına bağlı!

Küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, takımdan ayrılmayı düşünen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas'ın bu kararın kesin olarak sonuçlandıktan sonra vereceği belirtildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine Göztepe teknik direktörü Stjepan Tomas, Gaziantep FK maçı öncesinde görevi bırakmak istediği ifade edildi.



Ancak Göztepe yönetiminin, küme düşmenin kaldırılması yönünde lehte veya aleyhte bir karar verilinceye dek, Tomas'ın görevde kalmasını istediği kaydedildi.





İLGİLİ VİDEO