21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Göztepe'de rotasyon sıkıntısı

Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybeden Göztepe'de geçen sezon olduğu gibi kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı.

calendar 21 Ekim 2025 11:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Göztepe'de geçen sezon olduğu gibi kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Genç oyuncu grubuyla mücadele eden ve gelecek vaat eden isimlerle ön plana çıkan Göztepe'de hücum oyuncularının az olması teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Romulo'yu 20+5 milyon Euro gibi rekor bonservis geliriyle Alman ekibi Leipzig'e gönderen, Emerson'u 3 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Toulouse'a satan ve Kubilay Kanatsızkuş'la da yolarını ayıran sarı-kırmızılılar uzun lig maratonunda 3 forvetle oynamak durumunda kaldı.

Ürdünlü genç forvet Sabra'nın milli takımda sakatlanmasıyla Alanyaspor deplasmanında alternatifsiz kalan teknik direktör Stanimir Stoilov, gol umudu olarak Salem Bouajila'yı oyuna soktu. U19 takımı için kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu 81'inci dakikada oyuna girse de sonuca etki edemedi.

Juan ve Janderson dışında golcüsü bulunmayan Göztepe'de hücum oyuncularının azlığı Avrupa yolunda camiayı endişelendirdi. Avrupa hedefiyle sezona başlayan Göztepe yönetiminin yeteri kadar golcü transferi yapmaması taraftarlar tarafından eleştirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
