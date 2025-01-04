Göztepe'de penaltı itirazı!

Göztepe, Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.Karşılaşmanın 85. dakikasında soldan Galatasaray ceza sahasına gelen ortada top Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.Hakem Alper Akarsu, kısa süre VAR ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi.