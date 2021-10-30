Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe, Alanyaspor maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2021 17:20
Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Marko Mihojevic ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.