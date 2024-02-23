Göztepe, Adana'da galibiyet arayacak

1'inci Lig'de 45 puanla Süper Lig potasında olan 2'nci sıradaki Göztepe, cumartesi günü 24. hafta müsabakasında Adanaspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Konuk ekip Göztepe'de sakatlığı süren orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Cezası sona eren stoper Taha ile tedavisi biten orta saha Lundqvist görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.
Teknik direktör Stanimir Stoilov, Adana deplasmanından galibiyetle ayrılıp Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında Göztepe evinde rakibini 1-0 yenmişti.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Konuk ekip Göztepe'de sakatlığı süren orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Cezası sona eren stoper Taha ile tedavisi biten orta saha Lundqvist görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.
Teknik direktör Stanimir Stoilov, Adana deplasmanından galibiyetle ayrılıp Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında Göztepe evinde rakibini 1-0 yenmişti.
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