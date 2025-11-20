Goutas: 'Osimhen'e karşı oynamak isterdim'

Gençlerbirliği kaptanı Dimitris Goutas, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen antrenmanda konuştu.
"OSİMHEN'E KARŞI OYNAMAK İSTERDİM"
Takım kaptanı Dimitrios Goutas ise büyük bir takıma karşı oynayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Büyük takımlarda fazlaca iyi isimler oluyor. Osimhen de bunlardan birisi ve ona karşı oynamak isterdim. Kendisi oynayamayacak ama büyük takımlarda her zaman bu tür isimlerin yeri doldurulur. Bence Osimhen'in yerine oynayacak oyuncu da onun yerini doldurabilecek kalitede bir oyuncu olacak. O da bizi zorlayacaktır."
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRDÜK"
Beşiktaş maçını örnek gösteren Goutas, "Çok büyük bir takıma arşı oynayacağız. Takım olarak her şeyimizi sahaya vereceğiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür maçlarda başarılı olduğumuzun son örneği Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olduğunu gördük. Bu da öyle bir maç olacak. Maçın sonuna kadar agresif olarak oynarsak iyi bir skorla ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.
