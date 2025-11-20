20 Kasım
Goutas: "Osimhen'e karşı oynamak isterdim"

Gençlerbirliği'nin yunan stoperi Dimitrios Goutas, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

calendar 20 Kasım 2025 17:59
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Goutas: 'Osimhen'e karşı oynamak isterdim'
Gençlerbirliği kaptanı Dimitris Goutas, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen antrenmanda konuştu.

"OSİMHEN'E KARŞI OYNAMAK İSTERDİM"

Takım kaptanı Dimitrios Goutas ise büyük bir takıma karşı oynayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:


"Büyük takımlarda fazlaca iyi isimler oluyor. Osimhen de bunlardan birisi ve ona karşı oynamak isterdim. Kendisi oynayamayacak ama büyük takımlarda her zaman bu tür isimlerin yeri doldurulur. Bence Osimhen'in yerine oynayacak oyuncu da onun yerini doldurabilecek kalitede bir oyuncu olacak. O da bizi zorlayacaktır."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖRDÜK"

Beşiktaş maçını örnek gösteren Goutas, "Çok büyük bir takıma arşı oynayacağız. Takım olarak her şeyimizi sahaya vereceğiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür maçlarda başarılı olduğumuzun son örneği Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olduğunu gördük. Bu da öyle bir maç olacak. Maçın sonuna kadar agresif olarak oynarsak iyi bir skorla ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
