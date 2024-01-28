Görme engelli sporcu halterde şampiyonluğa ulaşmak istiyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan görme engelli Musa Tarakcı, 45 yaşında başladığı halterde kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.Halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle doğuştan yüzde 60 görme engelli Musa Tarakcı, engelinin yüzde 90'a ulaşması üzerine 2017'de çalıştığı iş yerinden malulen emekli edildi.Musa Tarakcı, boş vaktini değerlendirmek için tavsiye üzerine gülle ve disk atma branşlarında çalışmaya başladı.Geçen yıl organize edilen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda hem gülle hem de disk atma branşlarında ikincilik elde eden Musa Tarakcı, antrenörünün tavsiyesi üzerine 6 aydır da halterle ilgileniyor.Halter antrenörü Celal Engin ile çalışmalarını sürdüren Musa Tarakcı, ilk olarak Türkiye, daha sonra da Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyor.Musa Tarakcı, AA muhabirine, dayısının marketinde 18 yıl çalıştıktan sonra rahatsızlığının artması nedeniyle emekli olduğunu söyledi.Emekliliğin ardından çay ocağında vakit geçirmeye başladığını belirten Musa Tarakcı, uzun yıllardır çalışma hayatının içinde olduğu için boş kalınca bunaldığını ve atletizme yöneldiğini anlattı.Musa Tarakcı, başarılı olmak için ant içtiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:"Atletizmde gülle ve disk atarak Türkiye ikincisi oldum, gümüş madalya aldım. Yarışmaya gittik, orada halterde yarışan arkadaşlarla konuşarak görüşlerini aldım. Haltere ilgim Naim Süleymanoğlu'ndan beri var. Arkadaşların da görüşlerini alınca 'Ben bu işi yaparım.' dedim. Hocamla görüştüm, o da sağ olsun beni yönlendirdi. Ne o beni yordu ne de ben onu yordum, güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyorum."Yaklaşık 6 aydır halter çalıştığını dile getiren Musa Tarakcı, "Ağırlık ve mobilizasyon çalışmaları yapıyorum. Küçüklüğümden beri Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu'nu izliyordum. En çok sevdiğim halterdi. Gülle ve disk aklımda yoktu ama nasip işte, hocam tavsiye etti. Halterde de şampiyon olmak istiyorum. Yaş önemli değil, önemli olan başarmak ve niyet. Herkes spor yapabilir." diye konuştu.Musa Tarakcı, engelli bireylere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Çekinmesinler, başarırlar. Yeter ki inansınlar ve güçlü olsunlar. Engel tanımasınlar, spor yapsınlar, mutlu ve huzurlu olurlar. 45 yaşında Türkiye Şampiyonası'nda disk ve gülle atmada ikinci oldum, şimdi ise haltere devam ediyorum. Orada da Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Antrenör Celal Engin ise fiziksel olarak haltere çok uygun olduğunu söylediği Musa Tarakcı'nın haftanın 5 günü kuvvet, esneklik, mobilizasyon ve güç çalışması yaptığını dile getirdi.Engin, Musa Tarakcı ile güzel bir uyum sağladıklarını, henüz organizasyon tarihi açıklanmamasına rağmen çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.Musa Tarakcı'nın durumunun spor yapmasına engel olmadığını aktaran Engin, "Her yaşta engel durumu fark etmeksizin arkadaşlarımızı spora bekliyoruz. Musa ağabeyin, sakatlık olmazsa Türkiye şampiyonu olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.