Görme engelli atlet Doğan, ay-yıldızlı formayı hedefliyor

Şanlıurfa'da 5 yıl önce atletizmle tanışan görme engelli 17 yaşındaki Doğan Koldaş, ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmak istiyor.



Haliliye Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu'nda eğitim gören Koldaş'ın hayatı, geçen yıl okula gelen beden eğitimi öğretmeni Fatih Sevimli ile değişti. Okulda eğitim gören engellileri spora yönlendirmek için çalışma yapan Sevimli, Doğan'ın atletizme yeteneği olduğunu keşfetti.



Sevimli'in yönlendirmesiyle çalışmalara başlayan Doğan, okulun bahçesindeki halı sahada antrenmanlar yaparak birkaç yılda büyük aşama kaydetti.



Mayıs ayında Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede üçüncülük elde eden Doğan, şampiyon olarak ay yıldızlı formayla başarılar hedefliyor.



Doğan Koldaş, AA muhabirine, küçüklüğünden beri görme engelli olduğunu, sporu çok sevdiğini belirtti.



Ortaokulda atletizmle ilgilenmeye başladığını, öğretmenin yönlendirmesiyle kendisini geliştirdiğini anlatan Doğan, "Engelimi sporla aşmaya çalışıyorum. Okulumuzun halı sahasında antrenmanlarımı yapıyorum. Hedefim iyi bir sporcu olup Türkiye'yi temsil etmek. Her gün antrenman yapıyorum. Günde 1-2 saat koşu yapıyorum." dedi.



Milli sporcu olup Türkiye'yi temsil etmek istiyor



Gözlerinde tavuk karası rahatsızlığı bulunduğunu ve hastalığının her geçen gün ilerlediğini ifade eden Doğan, "Yakın zamanda gözlerim görmesi daha kötüleşecek. Buna rağmen sporuma devam ediyorum. Çalışmalarımda beden eğitimi öğretmenim Fatih Sevimli bana çok yardımcı oluyor. Öğretmenim beni çalıştırıyor, emeği benden çok. Her daim hedeflerimin peşinde koşuyorum. Görme engelli olmama rağmen ailem beni her konuda destekledi. Spor lisesinde okumak istiyorum. Eğitimimle birlikte milli sporcu olup ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum." diye konuştu.



Fatih Sevimli: "Ay-yıldızlı formayla güzel başarılar elde edecektir"



Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Sevimli ise Doğan'ın spora büyük ilgi duyduğunu ve çok yetenekli olduğunu söyledi.



Doğan'ın görme engelini hiç bir zaman sorun yapmadığını ifade eden Sevimli, şöyle konuştu:



"Doğan'ın spora ilgisi ve alakasını fark edince onu çalıştırmaya başladık. Kendisine ve spora çok hakim bir yapısı var. Dersleri çok iyi, başarılı. Spor hayatının bir parçası haline gelmiş durumda, spor onu çok mutlu ediyor. Doğan diğer arkadaşlarına çok iyi bir örnek oluyor. Atletizm şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. İleride ay-yıldızlı formayla daha güzel başarılar elde edecektir. Bunu başaracağına inanıyorum"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ