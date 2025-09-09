Gomis'ten ırkçılık söylemine sert tepki!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, köşe yazarı Pierre Menes'e sert çıktı.



Siyahi insanları aşağılayan ifadeler kullanan Menes'in hayal kırıktığı yarattığını belirten Gomis, "Nefret ve ayrışma çağrısı yapmak yakışıksız. İki kez dünya şampiyonu olan Fransız takımının gücü, çeşitliliğinde yatıyor" şeklinde konuştu.



Pierre Menes'in kullandığı ifadeler şu şekildeydi:



"Paris bölgesinde bir Division d'honneur maçına giderseniz, sahada genellikle beyaz bir tane oyuncu görürsünüz ve o da kaleci veya sağ bektir. Fransız takımına bakın. Bugün Fransız takımında 11 siyahi var."



