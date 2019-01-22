GollerCepte'de haftanın en popüler golü Sinan Gümüş'ten geldi!

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında atılan 29 gol, 474 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı oldu.