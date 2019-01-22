GollerCepte'de haftanın en popüler golü Sinan Gümüş'ten geldi!

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Sinan Gümüş'ten geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında atılan toplam 29 gol, 474 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları MKE Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçiren gol, 86 bin kez takip edildi. 215 bin kişi izledi
Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı oldu. 6-0 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 215 bin kişi izledi.
En çok izlenen video: Serena Williams kendisini Halep'le karıştırırsa
Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 18. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 500 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Serena Williams kendisini Halep ile karıştırdı' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi. 4 Büyük Lig'in maçları da GollerCepte'de
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig'in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.
Ayrıca GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor. Tüm operatörlere açık
GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv
adresine de ücretsiz olarak ulaşıp http://trcll.im/GollerCepte
adresinden uygulamayı indirebiliyorlar.