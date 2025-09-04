Göksel Gümüşdağ: 'Trabzonspor'dan teklif geldi'

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a yollayan Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, son olarak Başakşehir FK forması giyen Muhammed Şengezer'i gündemine aldı.
İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla alakalı 61 Saat'e konuştu. Gümüşdağ, Trabzonspor'dan 28 yaşındaki file bekçisi için teklif geldiğini açıkladı.
Trabzonspor ile görüşme olduğunu belirten Gümüşdağ, "Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.
Bursaspor altyapısında yetişen tecrübeli file bekçisi, daha sonra Başakşehir'e transfer oldu.
Muhammed, Başakşehir ile 2026'da bitecek sözleşmesini 20 Ağustos'ta 2027-28 sezonu sonuna dek uzattı.
