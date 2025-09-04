04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-144'
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
0-184'
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Göksel Gümüşdağ: "Trabzonspor'dan teklif geldi"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un 28 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer için teklif yaptığını açıkladı.

calendar 04 Eylül 2025 17:05 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 17:09
Fotoğraf: AA
Göksel Gümüşdağ: 'Trabzonspor'dan teklif geldi'
Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a yollayan Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, son olarak Başakşehir FK forması giyen Muhammed Şengezer'i gündemine aldı.

İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla alakalı 61 Saat'e konuştu. Gümüşdağ, Trabzonspor'dan 28 yaşındaki file bekçisi için teklif geldiğini açıkladı.

Trabzonspor ile görüşme olduğunu belirten Gümüşdağ, "Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor altyapısında yetişen tecrübeli file bekçisi, daha sonra Başakşehir'e transfer oldu.

Muhammed, Başakşehir ile 2026'da bitecek sözleşmesini 20 Ağustos'ta 2027-28 sezonu sonuna dek uzattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
