Göksel Gümüşdağ: 'Trabzonspor'dan teklif geldi'

Trabzonspor ile görüşme olduğunu belirten Gümüşdağ, "

Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor altyapısında yetişen tecrübeli file bekçisi, daha sonra Başakşehir'e transfer oldu.



Muhammed, Başakşehir ile 2026'da bitecek sözleşmesini 20 Ağustos'ta 2027-28 sezonu sonuna dek uzattı.