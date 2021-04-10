Gökhan Gönül: "Suçlu biziz, herkes kaybedecek"

Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül, Yeni Malatya maçında kritik bir dönemde yaşanan puan kaybı için mazeret üretmeyeceklerini söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Gökhan Gönül: 'Suçlu biziz, herkes kaybedecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 13:06
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül, berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili konuştu.

Gökhan Gönül, "Bu maçı kazanmalıydık. Bu işin suçlusu biz futbolcularız. Büyük üzüntü yaşıyoruz ama kafamızı bir an önce kaldırıp kalan 8 mücadeleye odaklanmalıyız. Bu yarışta herkes, daha çok kayıp yaşayacak. Önümüzdeki Gaziantep maçını kazanarak toparlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.