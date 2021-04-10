Gökhan Gönül: 'Suçlu biziz, herkes kaybedecek'

Fenerbahçe'nin kaptanı Gökhan Gönül, berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili konuştu.
Gökhan Gönül, "Bu maçı kazanmalıydık. Bu işin suçlusu biz futbolcularız. Büyük üzüntü yaşıyoruz ama kafamızı bir an önce kaldırıp kalan 8 mücadeleye odaklanmalıyız. Bu yarışta herkes, daha çok kayıp yaşayacak. Önümüzdeki Gaziantep maçını kazanarak toparlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gökhan Gönül, "Bu maçı kazanmalıydık. Bu işin suçlusu biz futbolcularız. Büyük üzüntü yaşıyoruz ama kafamızı bir an önce kaldırıp kalan 8 mücadeleye odaklanmalıyız. Bu yarışta herkes, daha çok kayıp yaşayacak. Önümüzdeki Gaziantep maçını kazanarak toparlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.