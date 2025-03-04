Atlanta Hawks'ın yıldız oyun kurucusu Trae Young, NBA yöneticilerinin radarına girdi.



HoopsHype yazarı Michael Scotto'nun haberine göre, Young'ın sözleşmesinde yalnızca bir yıl kesin garanti bulunuyor ve 2026/27 sezonu için oyuncu opsiyonuna sahip. Bu da, Young'ın potansiyel serbest oyuncu konumuna yaklaşırken Hawks yönetiminin onu bu yaz uzun vadeli bir kontratla takımda tutup tutmayacağı veya bir takas olasılığını değerlendireceği sorularını gündeme getiriyor.



Genç yıldız, Atlanta'da başantrenör Quin Snyder yönetiminde şampiyonluk kazanmak istediğini sıkça dile getirse de, Hawks son yıllarda beklentileri karşılamakta zorlandı. 2021'de Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaştıktan sonra, son üç sezonun hiçbirinde playoffların ilk turunu geçemedi.



Bu sezon da Hawks'ın 37 galibiyet civarında kalması ve play-in turnuvasına katılma ihtimalinin yüksek olması, takımın uzun vadeli planlarını sorgulayanlar için yeni bir tartışma başlattı.



Ayrıca, Atlanta Hawks, 2025/26 sezonunda lüks vergisini aşmamaya çalışıyor. Bu durum, takımdaki önemli serbest oyuncular olan Clint Capela, Caris LeVert ve Larry Nance Jr.'ı elde tutma veya yeni takviyeler yapma konusunda yönetimi zor bir karar sürecine itebilir.



Hawks'ın geleceği belirsizliğini korurken, Young'ın Atlanta'daki kariyerinin uzun vadeli olup olmayacağı, önümüzdeki aylarda netleşecek.



