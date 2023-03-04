Giresunspor, Konya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Giresunspor, 5 Mart Pazar günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 17. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son verip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, bugün havayolu ile Konya'ya hareket edecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 17. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son verip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, bugün havayolu ile Konya'ya hareket edecek.
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