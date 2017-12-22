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Giresunspor, Gaziantepspor'u son 15 dakikada geçti!

TFF 1. Ligi'nin 17. haftasının açılış maçında Giresunspor, son sırada yer alan Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Giresunspor, Gaziantepspor'u son 15 dakikada geçti!
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22 Aralık 2017 20:11
TFF 1. Ligi'nin 17. haftasının açılış maçında Giresunspor, Giresun Atatürk Stadı'nda Gaziantepspor'u konuk etti. Giresunspor, ligin son sırasına demir atan Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.

Gaziantepspor savunmasını aşmakta zorlanan Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 76 ve 90. dakikalarda Maurice Dale kaydetti.

Bu sonucun ardından Giresunspor, puanını 30'a çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 17. maçında 12. yenilgisini alan Gaziantep ekibi ise 4 puanla son sırada kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Dodo, Recep Aydın, Korkishko (Dk. 57 Dale), Jones, Sinan Özkan (Dk. 82 Fatih Atik)

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Gökhan Çamur, Şenol Can, İlker Günaslan, Müslüm Talşik, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 59 İbrahim Halil Keser), Hasan Genç, Oktay Aydın (Dk. 78 Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem (Dk. 87 Harun Enes Nural), Serhan Yılmaz

Goller: Dk. 76 ve 90 Dale (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar:  Dk. 73 Recep Aydın, Dk. 89 Caner Arıcı (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 36 Müslim Talşik (Gaziantepspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Jones (Akın Çorap Giresunspor)

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