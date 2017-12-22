TFF 1. Ligi'nin 17. haftasının açılış maçında Giresunspor, Giresun Atatürk Stadı'nda Gaziantepspor'u konuk etti. Giresunspor, ligin son sırasına demir atan Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.
Gaziantepspor savunmasını aşmakta zorlanan Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 76 ve 90. dakikalarda Maurice Dale kaydetti.
Bu sonucun ardından Giresunspor, puanını 30'a çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 17. maçında 12. yenilgisini alan Gaziantep ekibi ise 4 puanla son sırada kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Dodo, Recep Aydın, Korkishko (Dk. 57 Dale), Jones, Sinan Özkan (Dk. 82 Fatih Atik)
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Gökhan Çamur, Şenol Can, İlker Günaslan, Müslüm Talşik, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 59 İbrahim Halil Keser), Hasan Genç, Oktay Aydın (Dk. 78 Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem (Dk. 87 Harun Enes Nural), Serhan Yılmaz
Goller: Dk. 76 ve 90 Dale (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Recep Aydın, Dk. 89 Caner Arıcı (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 36 Müslim Talşik (Gaziantepspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Jones (Akın Çorap Giresunspor)
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Gaziantepspor savunmasını aşmakta zorlanan Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 76 ve 90. dakikalarda Maurice Dale kaydetti.
Bu sonucun ardından Giresunspor, puanını 30'a çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 17. maçında 12. yenilgisini alan Gaziantep ekibi ise 4 puanla son sırada kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Dodo, Recep Aydın, Korkishko (Dk. 57 Dale), Jones, Sinan Özkan (Dk. 82 Fatih Atik)
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Gökhan Çamur, Şenol Can, İlker Günaslan, Müslüm Talşik, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 59 İbrahim Halil Keser), Hasan Genç, Oktay Aydın (Dk. 78 Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem (Dk. 87 Harun Enes Nural), Serhan Yılmaz
Goller: Dk. 76 ve 90 Dale (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Recep Aydın, Dk. 89 Caner Arıcı (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 36 Müslim Talşik (Gaziantepspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Jones (Akın Çorap Giresunspor)
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