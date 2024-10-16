Giresunspor'da ayrılık: Tolga Seyhan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor, sportif direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seyhan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, Seyhan'a Giresunspor için gösterdiği çaba ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.



