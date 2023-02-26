Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.



Kayserispor, 6. dakikada Carlos Mane ve 40. dakikada Mame Thiam'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Giresunspor'un 58. dakikada Riad Bajic ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.



Üst üste 3. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor, 21 puanda kaldı.



Kayserispor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Giresunspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.



SARUHAN BOLAT UNUTULMADI



Karşılaşma öncesi Giresunspor altyapısında yetişen, sezon başı Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan ve depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı, sahaya çıkacak ilk 11'de anons edildi. Bolat'ın videosu skorboarddan gösterildi.



Öte yandan maç öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Seyirciler, maçtan önce iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Mane, yerden plase vuruşla topu kaleci Onurcan Piri'nin solundan filelere gönderdi: 0-1.

12. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Savicevic'in yerden şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada Mane'nin sol kanattan savunmanın arkasına aşırdığı topa iyi hareketlenen Cardoso'nun ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Onurcan Piri sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Thiam'ın kontrol edip yerden düzgün vurduğu top filelere gitti: 0-2.

44. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Serginho, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda Bilal Bayazıt, topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Serginho'nun sağdan ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Borja Sainz'ın kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.

58. dakikada Bitexen Giresunspor farkı 1'e indirdi. Serginho'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında Bajic, yerden düzgün vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-2.

65. dakikada ceza sahasına giren Serginho'nun sol ayağıyla sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

83. dakikada Mane'nin orta sahanın solundan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Thiam'ın, ceza sahası içerisine girdikten sonra boş pozisyonda yerden plase vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çeldi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 66 Kuwas), Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 46 Görkem Sağlam), Serginho, Savicevic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Borja Sainz (Dk. 79 Doğan Can Davas), Bajic

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah (Dk. 69 Kolovetsios), Arif Kocaman, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ali Karimi, Cardoso (Dk. 77 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 84 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 69 Uzodimma), Thiam

Goller: Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Karimi, Dk. 33 Thiam, Dk. 58 Hosseini ve Bilal Bayazıt, Dk. 65 Attamah, Dk. 84 Uzodimma, Dk. 90+7 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer, Dk. 54 Arias, Dk. 55 Serginho (Bitexen Giresunspor)





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