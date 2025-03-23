Giresun Sanayispor, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi!

Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresun Sanayispor, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi!
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23 Mart 2025 16:52
TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Giresun Sanayispor, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Giresun ekibi, mağlup olmasına rağmen grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Giresun Sanayispor'un oyuncu ve taraftarları sevinç yaşadı.

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