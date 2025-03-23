Giresun Sanayispor, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi!

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Giresun Sanayispor, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi.
Giresun ekibi, mağlup olmasına rağmen grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından Giresun Sanayispor'un oyuncu ve taraftarları sevinç yaşadı.
Giresun Sanayispor, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi.
Giresun ekibi, mağlup olmasına rağmen grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından Giresun Sanayispor'un oyuncu ve taraftarları sevinç yaşadı.