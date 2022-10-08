Giresun'da tartışılan ofsayt kararı

Giresunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 90. dakikada golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.



Maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklenen Karadeniz temsilcisi, savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu ve 26 yaşındaki futbolcu, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu gol geçerli sayılmadı.



Giresunspor cephesi bu karara yoğun itirazda bulundu.





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