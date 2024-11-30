Giovanni van Bronckhorst tazminatını istiyor

Sportif ve idari anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşma planları yapılıyor. Giovanni van Bronckhorst'un ise yaşanan süreçte tavır değiştirdiği ve kararından döndüğü öne sürüldü.
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Hollandalı teknik adam, 4-2'lik Göztepe yenilgisinin ardından istifa kararı aldı. Haber detayında yönetici Kaan Şakul'un, Giovanni van Bronckhorst'u kararından vazgeçirdiği ve Maccabi Tel Aviv maçına çıkmaya ikna ettiği belirtildi.
Maccabi yenilgisi sonrası ise Hüseyin Yücel'in 49 yaşındaki teknik adamla görüşüp ayrılmasını istediği aktarıldı. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un, Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşme sonrası tavır değiştirdiği ve alacaklarının tamamını talep ettiği vurgulandı.
TOPLAM MALİYETİ 3.4 MİLYON EURO
Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve senelik 1.4 milyon euro kazanan Hollandalı teknik adama şimdiye dek 600 bin euroluk ödeme yapıldı. Giovanni van Bronckhorst'un 2.2 milyon euro alacağı kaldığı, Hollandalının teknik ekibinin ise 1.2 milyon euroluk maliyetinin olduğu haber detayında yer aldı.
Böylece Giovanni van Bronckhorst'la vedalaşmanın Beşiktaş'a toplam maliyeti 3.4 milyon euro olacak.
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Hollandalı teknik adam, 4-2'lik Göztepe yenilgisinin ardından istifa kararı aldı. Haber detayında yönetici Kaan Şakul'un, Giovanni van Bronckhorst'u kararından vazgeçirdiği ve Maccabi Tel Aviv maçına çıkmaya ikna ettiği belirtildi.
Maccabi yenilgisi sonrası ise Hüseyin Yücel'in 49 yaşındaki teknik adamla görüşüp ayrılmasını istediği aktarıldı. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un, Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşme sonrası tavır değiştirdiği ve alacaklarının tamamını talep ettiği vurgulandı.
TOPLAM MALİYETİ 3.4 MİLYON EURO
Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve senelik 1.4 milyon euro kazanan Hollandalı teknik adama şimdiye dek 600 bin euroluk ödeme yapıldı. Giovanni van Bronckhorst'un 2.2 milyon euro alacağı kaldığı, Hollandalının teknik ekibinin ise 1.2 milyon euroluk maliyetinin olduğu haber detayında yer aldı.
Böylece Giovanni van Bronckhorst'la vedalaşmanın Beşiktaş'a toplam maliyeti 3.4 milyon euro olacak.