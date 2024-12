Giovanni Guidetti: 'Zehra Güneş çok iyi bir rol model'

Yarın Sultanları projesi kapsamında Mardin'e giden ve orada kız çocuklarına voleybol eğitimi veren Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti, Milliyet'ten Serkan Özen'e açıklamalarda bulundu. Proje hakkında konuşan Guidetti, Zehra Güneş ile ilgili soruya cevap verdi.



ZEHRA GÜNEŞ ÇOK İYİ BİR ROL MODEL



"VakıfBank'tan Zehra Güneş de Türkiye'de yine bir çocuk hareketi başlattı. Yarının Sultanları projesinden etkilendiğini söyledi. Zehra'ya ilham olmak nasıl hissettiriyor?"



"Zehra başarılı sporcu kimliğinin yanında çok iyi bir rol model. Günümüzde sporcuların hepsi aslında birer kanaat önderi, hepsi çok özel karakterler. Bir sporcunun ağzından çıkan bir söz, bir politikacının ağzından çıkan bir söze oranla daha fazla dikkat çekebiliyor. Kız çocuklarının spor yoluyla güçlenmesi noktasında Zehra'nın da inisiyatif alarak çalışmalar yapmaya başlaması benim adıma mutluluk verici."



ÇOCUKLAR ZEHRA'YA HAYRAN



Gittiğimiz her şehirde, her salonda kız çocuklarının Zehra'ya olan hayranlıklarını görüyorum. Kız çocuklarının Zehra'yla fotoğraf çektirirken gözlerinde oluşan mutluluğu görmek gerçekten harika. Onun gibi başarılı bir sporcuya, bir rol modele ilham olabildiysem ne mutlu bana. Umarım sporun iyileştirici, birleştirici ve güçlendirici yönünü kullanarak, hep birlikte dünyayı daha güzel bir yer haline getiririz.



ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE FARKLI HAYALLER VARDI



Yarının Sultanları projesinde başınıza gelen enteresan bir hikaye var mı?



Yarının Sultanları projesi boyunca, karşımıza çıkan her hikaye ve her genç oyuncu, bana çok değerli dersler verdi. Bu süreç, sadece voleybolu değil, aynı zamanda hayatta karşılaştığımız zorlukları ve insanların umutlarını nasıl değiştirebileceğimizi de gösterdi. Proje boyunca, her bir çocuğun gözlerinde farklı bir hikaye ve hayal vardı, ancak bazı anılar gerçekten özel bir yer edinmiş durumda.



BİR KIZ ÇOCUĞU 'BİR KERE GELİYORSUNUZ' DEMİŞTİ



Bir olay, projenin benim için ne kadar önemli bir anlam taşıdığını benim için net bir şekilde ortaya koyuyor. Bitlis'e ilk gittiğimizde, küçük bir kız yanıma gelip, "Bir kere geliyorsunuz, bize umut veriyorsunuz, ama sonra bir daha da ne arıyor ne soruyorsunuz. Kim gelse aynı şey oluyor!" dedi. Bu sözler, bana çok şey ifade etti. O çocuk, belki de hayatında ilk kez böyle bir destek alıyordu, ancak devamlılığın eksikliği ona hayal kırıklığı yaratmıştı. Altı ay sonra, o kız hayatında ilk kez İstanbul'a gelerek eşimin voleybol akademisine katılmak için bir fırsat buldu. Bu, onun için büyük bir adımdı. Üçüncü kez Bitlis'e gittiğimizde, o kızla yeniden buluştuk. Bu sefer, gözlerinde gördüğüm umut ve güven, doğru yolda olduğumuzu bana bir kez daha hatırlattı. Bu hikaye, Yarının Sultanları projesinin aslında sadece bir spor projesi değil, aynı zamanda insanların hayatlarını değiştiren, onlara gerçek fırsatlar sunan bir hareket olduğunun göstergesiydi. Her gittiğimiz şehirde, her buluştuğumuz çocukla, onların hayatlarına dokunabilmek ve onlara bir umut ışığı olabilmek gerçekten çok değerli.