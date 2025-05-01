Giovanni Guidetti, VakıfBank'taki 30. kupasının peşinde

VakıfBank'a görev yaptığı dönemde 29 kupa kazandıran sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla kulübünde 30. kupanın sevincini yaşamayı hedefliyor.
VakıfBank Spor Kulübü, 2008'de başladığı görevinde 17. yılını geçiren 52 yaşındaki İtalyan antrenör idaresinde ulusal ve uluslararası arenada birçok önemli başarıya imza attı.
Kulüp tarihinde kazanılan 40 kupanın 29'unun altına imzasını atan Guidetti, rekorunu geliştirmek ve VakıfBank müzesine yeni kupa eklemek için CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni bekliyor.
Guidetti, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve üç İtalya ekibi Savino Del Bene, Numia Vero Volley ve A. Carraro Imoco'nun mücadele edeceği Dörtlü Final'de başarı kovalayacak.
- VakıfBank'ın 40 kupasının 29'unda imzası var
VakıfBank, tarihinde kazandığı 40 kupanın 29'unu İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kazandı.
Sarı-siyahlı takım, şu ana kadar 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 14 Türkiye Ligi, 9 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
VakıfBank, bu kupaların 29'una Giovanni Guidetti idaresinde ulaştı.
Sarı-siyahlı takımın ayrıca uluslararası arenada elde ettiği 12 kupanın 10'unda Guidetti'nin imzası bulunuyor.
- Hedef VakıfBank ile 30. kupa
Kariyerine Volley 2000 Spezzano'da başlayan ve daha sonra İtalya'da Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri gibi ekipleri çalıştıran Giovanni Guidetti; Bulgaristan, Almanya ve Hollanda kadın milli takımlarında da başantrenörlük yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 29 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.
Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 6 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023), 8 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025), 6 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.
- Dünya Şampiyonası ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok Guidetti kazandı
Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan başantrenör ünvanını taşıyor.
VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 2001 yılından itibaren yeni formatta 6 kez kazandı.
Sarı-siyahlılar, bu organizasyonlarda en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elde ederken, Giovanni Guidetti de bu başarıyı yaşayan ilk başantrenör olarak tarihteki yerini aldı.
- Takımını 3 kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na soktu
VakıfBank, Guidetti yönetiminde elde ettiği birçok kupanın yanı sıra üç kez de aynı başantrenör idaresinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
VakıfBank'ın 23 Ekim 2012 ile 22 Ocak 2014 tarihleri arasında tam 73 resmi maçı üst üste kazanmasıyla ilk rekor geldi.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 kez zirveye çıkarak, bu organizasyonu en çok kazanan takım ünvanını elde eden sarı siyahlılar, 2020 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na bir kez daha girmeye hak kazandı.
Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde tam 6 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunu en çok kazanan takım ünvanıyla Guidetti yönetiminde 2023 yılında bir başka Guinness rekoruna imza attı.
- A Milli Takım'daki başarıları
Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de önemli başarılar yaşadı.
Ay-yıldızlı takım, İtalyan başantrenör yönetiminde 2021 FIVB Uluslar Ligi'ni üçüncü, 2019 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamlarken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise beşinci bitirdi.
Guidetti, milli takımda 2017-2022 yılları arasında görev yapmıştı.
- VakıfBank ve Guidetti'nin Türk voleyboluna armağanları
VakıfBank Spor Kulübü ve başantrenör Giovanni Guidetti, Türk voleyboluna alt yaş gruplarından başlayarak A Milli Takım seviyesine dek çok önemli oyuncu kazandırdı.
Önemli bir alt yapıya sahip sarı-siyahlı kulübün tedrisatından geçen genç voleybolcular, VakıfBank A Takımı'na zaman içinde işlenerek kadronun bir parçası oldu.
Ay-yıldızlı takımın önemli isimlerinden Zehra Güneş, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay'ın yanı sıra Sıla Çalışkan, Buket Gülübay, Begüm Kaçmaz gibi isimler sarı-siyahlı forma ve Guidetti ile kariyerlerinde önemli adımlar attı.
İtalyan başantrenörün beraber çalıştığı oyunculara etkisi de yıllar içinde gözle görülür bir biçimde salonlarda gözlendi.
- Voleybolu çocuklara da sevdiriyor
Giovanni Guidetti'nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için 2018 yılında hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesi VakıfBank'ın sponsorluğuna devam ediyor.
Türkiye'nin en doğusundan en batısına gidilerek kız çocuklarının geleceğine voleybol aracılığı ile ışık tutmanın hedeflendiği "Yarının Sultanları" projesine VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da katılarak destek oluyor.
Ülkede voleybolun gelişimine önemli katkı sağlayan Guidetti, "Yarının Sultanları" projesi çerçevesinde de Türkiye'yi gezerek genç kızlara bu sporu sevdirmeye çalışıyor.
Giovanni Guidetti, VakıfBank'taki 30. kupasının peşinde
VakıfBank ile 29 kupa kazanan Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluk hedefleyerek kariyerine 30. zaferi eklemek istiyor.
VakıfBank'a görev yaptığı dönemde 29 kupa kazandıran sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla kulübünde 30. kupanın sevincini yaşamayı hedefliyor.
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