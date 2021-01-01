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Giannis: "Rakiplerimle arkadaş olmak istemem, öyle biri değilim"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo diğer oyuncularla antrenman yapmamasının sebebini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo diğer oyuncularla antrenman yapmamasının sebebini açıkladı.

Antetokounmpo'nun birçok meslektaşının aksine, yaz aylarında diğer NBA yıldızlarıyla çalışmamayı tercih ettiği biliniyor.

Giannis, kısa süre önce bu tercihin sebebini açıklayarak, rakipleriyle "arkadaş olmak istemediğini" söyledi:

"Ben Giannis'im. Sahte davranışlar sergileyemem. Bana MVP, şampiyon ya da dünyanın en iyi oyuncusu denmesi, beni geride tutabilecek bir şey. Ve böyle bir şeyi asla istemem.

Hep daha iyi olmayı hedefliyorum. Bu yüzden de diğer oyuncularla antrenman yapmıyorum.

Onlarla arkadaş olmak istemiyorum. Oturup beraber bir kahve içsek, sahada onlara karşı dirseğimi falan nasıl kullanabilirim? Ya da onları bloklayıp üzerlerinden nasıl smaç vurabilirim? Yapamam, çünkü öyle biri değilim. Birini çok seversem, onu sahada da aynı şekilde severim. Bunun tamamen bilincindeyim ve kendimi böyle bir duruma düşürmek istemem."

Antetokounmpo, geçmişte aynı sebepten ötürü Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile çalışma fırsatını bile geri tepmişti.


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