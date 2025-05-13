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Giannis, Milwaukee'den ayrılma fikrini "ilk kez ciddiyetle değerlendiriyor"

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, uzun vadede kariyerine Milwaukee dışında devam etme fikrine artık daha açık.

calendar 13 Mayıs 2025 10:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis, Milwaukee'den ayrılma fikrini 'ilk kez ciddiyetle değerlendiriyor'
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ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, uzun vadede kariyerine Milwaukee dışında devam etme fikrine artık daha açık.

Henüz kesin bir karar vermeyen yıldız oyuncunun menajerlerinin yaz döneminde kulüp yönetimiyle geleceğe dair kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bucks'ın 2031'e kadar ilk tur draft hakkı bulunmuyor ve bu da takımın yeniden yapılanma sürecini zorlaştırıyor. 

Takımın yönüyle ilgili sorular aynı zamanda Damian Lillard'ın durumuna da bağlı. Yıldız guard, Indiana Pacers serisinin 4. maçında aşil tendonunu kopardı ve 2025-26 sezonunun tamamını kaçırabilir. O dönemde Lillard 36, Giannis ise 32 yaşında olacak.

İki kez MVP seçilen, 9 kez All-Star ve 8 kez All-NBA seçimine layık görülen Antetokounmpo, 2024-25 sezonunu 30.4 sayı, 11.9 ribaund, 6.5 asist, 1.2 blok ortalamalarıyla tamamladı. Ancak Bucks, 5. sıradan play-off'a katıldı ve üst üste ikinci kez ilk turda elendi.

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