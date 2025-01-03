Ghezzal: "Benim için özel bir maçtı"

Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ghezzal: 'Benim için özel bir maçtı'
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03 Ocak 2025 22:51
Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Ghezzal, "Benim için özel bir karşılaşma oldu. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynadım. Beşiktaş'ta özel günlerim geçti." dedi.

Rachid Ghezzal, maçla ilgili, "Maça gelecek olursak karşılaşmanın ilk yarısında bazı pişmanlıklarımız olabilir. Maçın genelinde de aynı şekilde. İlk yarıda 45 dakika boyunca çok iyi oynadık, pozisyonlara girdik. İkinci yarıda biraz düşüş yaşadık. Genel anlamda pişmanlıklarımız var." sözlerini sarf etti.

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