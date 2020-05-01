OBRADOVIC: "ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic'in sözleşmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili Eurodevotion canlı yayınına katıldı.Gherardini, "açıklamasını yaptı.Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sözleşme yenilediğine dair çıkan haberler üzerine, "Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var." demişti.