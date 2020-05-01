Gherardini: "Obradovic'in durumu, çok yakında..."

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic'in sözleşme durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoï¿½raf; AA
Gherardini: 'Obradovic'in durumu, çok yakında...'
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01 Mayıs 2020 15:25
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic'in sözleşmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili Eurodevotion canlı yayınına katıldı.

Gherardini, "Zeljko Obradovic'in verdiği mesajler çok kıymetli ve önemliydi. Kulübün Zeljko Obradovic'in sözlerini ciddi şekilde değerlendirdiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde her şey netleşir ve belli olur." açıklamasını yaptı.

OBRADOVIC: "ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sözleşme yenilediğine dair çıkan haberler üzerine, "Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var." demişti.

 

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