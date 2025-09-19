Geronimo Gulli'den PSG'ye övgü!

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Olimpik Marsilya, pazar günü saat 21.45'de kendi sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.



Mavi-beyazlıların tecrübeli kalecisi Geronimo Gulli, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Başkent ekibi hakkında açıklamalarda bulundu.



Tarihin en iyi PSG'si olduğunu belirten Gulli, "Bence karşımızda tarihinin en iyi PSG'si var. Geçen sezon neredeyse her şeyi kazandılar. Onları yenmeyi ve o seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Oyuncuları sakat olsa bile hala ilerlemeye devam ediyorlar ve en iyisi olmayı sürdürüyorlar. Kulübümüzün hedefi biraz daha ileri gitmek, şampiyonluk için mücadele etmek. Aramızda bir fark olduğunu biliyoruz. Ben onlarla sonuna kadar mücadele etmek isterim." dedi.