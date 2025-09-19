19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Geronimo Gulli'den PSG'ye övgü!

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında PSG'yi sahasında ağırlayacak olan Olimpik Marsilya'da kaleci Geronimo Gulli, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Eylül 2025 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 18:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Olimpik Marsilya, pazar günü saat 21.45'de kendi sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

Mavi-beyazlıların tecrübeli kalecisi Geronimo Gulli, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Başkent ekibi hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarihin en iyi PSG'si olduğunu belirten Gulli, "Bence karşımızda tarihinin en iyi PSG'si var. Geçen sezon neredeyse her şeyi kazandılar. Onları yenmeyi ve o seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Oyuncuları sakat olsa bile hala ilerlemeye devam ediyorlar ve en iyisi olmayı sürdürüyorlar. Kulübümüzün hedefi biraz daha ileri gitmek, şampiyonluk için mücadele etmek. Aramızda bir fark olduğunu biliyoruz. Ben onlarla sonuna kadar mücadele etmek isterim." dedi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
