Georgiy Sudakov'dan Galatasaray sözleri!

Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sudakov, Galatasaray için, "Yapılan görüşmeler hakkında bilgim yok" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Georgiy Sudakov'dan Galatasaray sözleri!
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20 Mart 2024 14:34
Son güncelleme 20 Mart 2024 14:41
Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Napoli ve Juventus'tan teklif geldiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, Manchester City veya Barcelona... Bu takımlarla yapılan görüşmeler hakkında bir bilgim yok. Ancak Juventus ve Napoli'den resmi teklifler geldiğini biliyorum. Shakhtar, Napoli'den gelen 40 milyonu reddetti. Bunu bana Sergei Anatolyevich Palkin (Kulüp CEO'su) söyledi. Elbette başlangıçta üzüldüm ama sonra kulübün neden reddettiğini anladım. Henüz her şeyimi vermedim ve kulüp belli ki satışımdan daha fazlasını elde etmek istiyor" dedi.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini bu nedenle uzattığını söyleyen genç futbolcu, "Bu yüzden daha yüksek maaş ve daha iyi koşullarda sözleşmemi 6 ay daha uzatarak 2028 kış dönemine kadar yenilemeyi kabul ettim çünkü sözleşmem yaz aylarına kadardı. Bazıları Shakhtar'ın bana bir kemik attığını söyledi ama durum öyle değil. Uygunsuz konuşuyorlar. Ancak Palkin bana altı ay ya da bir yıl içinde Avrupa'ya gideceğimi söyledi. Ona ve başkana güveniyorum" ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

10 numarada, sol kanatta ve merkez orta sahada forma giyebilen Sudakov, Shakhtar Donetsk'te bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol attı 2 asist yaptı.

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