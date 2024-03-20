Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Napoli ve Juventus'tan teklif geldiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu,dedi.Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini bu nedenle uzattığını söyleyen genç futbolcu, "fadelerini kullandı.10 numarada, sol kanatta ve merkez orta sahada forma giyebilen Sudakov, Shakhtar Donetsk'te bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol attı 2 asist yaptı.