Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, takımın kısa kadro dizilişinin bir parçası olarak pivot olarak kullanılmaktan "bıktığını" itiraf etti.



Süperstar pivot Joel Embiid'in ayak sakatlığı nedeniyle son üç maçı ve bu sezon toplamda 23 maçı kaçırmasıyla, başantrenör Nick Nurse dizilişlerde farklı çözümlere gitmişti.



Sixers'ın New Orleans Pelicans'a 123-115'lik yenilgisinin ardından muhabirlere konuşan George, kadroda pivot oynama konusundaki hisleri sorulduğunda, "Doğrusu, bıktım" şeklinde konuştu:



"Benim için değişik bir durum. Mücadele etmek, etrafta koşmak ve perdelerin etrafından kaçmak gibi şeylerin hepsine alışkınım. Ancak Nick, orta mesafeyi tutma ve pas yollarını tıkayarak dripling yollarını kesme becerilerimi, pivotlarla mücadele etmemin bir yolu olarak görüyor."



George ayrıca pivot savunmanın "kendisi için yeterli olmadığını" söyledi ve kanat oyuncularıyla eşleşmelerden "daha çok keyif aldığını" ise sözlerine ekledi.



34 yaşındaki George, 15 yıllık kariyerinin büyük çoğunluğunda forvet oynamış ve bu rolde dokuz kez All-Star, dört kez ise savunma beşlerine seçilerek başarılı olmuştu.



Bu sezon sakatlıklardan ötürü 11 maç kaçıran George, 16,5 sayı, 5,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamalarıyla istatistiksel olarak da başarısız bir yıl geçiriyor.



